Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'nın Türkiye'de 10 Milyar Dolar Yatırımı Var "Dedi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'nın Türkiye'de 10 milyar dolar yatırımı var "dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:52 Kaynak: İHA
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