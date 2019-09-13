Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve)...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve) Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " (Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve) Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz."
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