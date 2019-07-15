Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi. - İSTANBUL
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