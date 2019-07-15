Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'ler ile ilgili, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak" dedi. - İSTANBUL
Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
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