Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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