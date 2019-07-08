Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, S - 400'lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi. - İSTANBUL
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