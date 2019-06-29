Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir.
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Biz ABD ile de bu konuda patriotlar alma hususunda Obama döneminde bir adım atmıştık. Patriotlar konusunda kongre müsaade etmedi dediler ve böyle bir satışı gerçekleştirmediler" dedi. - OSAKA
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