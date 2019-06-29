Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir.
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir.

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Biz ABD ile de bu konuda patriotlar alma hususunda Obama döneminde bir adım atmıştık. Patriotlar konusunda kongre müsaade etmedi dediler ve böyle bir satışı gerçekleştirmediler" dedi. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]