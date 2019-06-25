Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz."

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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