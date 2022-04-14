Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

14.04.2022 13:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde Destici tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile yapılan Abdülhamit Han'ın tuğrası ve Allah, Muhammed lafzılarının yer aldığı 150 yıllık tablo hediye etti.

Görüşmede güncel siyasi gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika


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