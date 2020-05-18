Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır. Bütün fertlerimizi evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
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18.05.2020 20:16:06. #1.13#
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