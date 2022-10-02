GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

02.10.2022 02:32
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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