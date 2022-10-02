GÜNDEM/ 2 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği genel seçim yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bulgaristan'da halk, 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2022- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah ve öğleden sonra oturumları yapılacak.

(10.15/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te sona erecek.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Antalya/Sivas/14.30/Konya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ampute Futbol Dünya Kupası, İstanbul'da sürüyor.

Türkiye, TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Grubu'ndaki 2. maçında Liberya ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasına Manisa FK- Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Boluspor-Tuzlaspor, Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, Anadolu Efes- Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Gaziantep/18.00) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Singapur/15.00) (Fotoğraflı)

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