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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2.5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik." - İSTANBUL
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