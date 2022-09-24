Erdoğan: "Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı. - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan: "Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı.

24.09.2022 20:29
Erdoğan: "Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da; “Dünyada havalimanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Ama Türkiye’de şu anda köprülerimiz bangır bangır, araçlar gidiyor geliyor. Hani ya her taraf, ekonomide çökmüştü, batmıştı… Ben şimdi helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, tırlar, kamyonlar… Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür. Dili olan hakkı konuşur. Kulağı olan da duyar. Bunlar da hiçbiri yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da; "Dünyada havalimanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Ama Türkiye'de şu anda köprülerimiz bangır bangır, araçlar gidiyor geliyor. Hani ya her taraf, ekonomide çökmüştü, batmıştı… Ben şimdi helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, tırlar, kamyonlar… Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür. Dili olan hakkı konuşur. Kulağı olan da duyar. Bunlar da hiçbiri yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Belediye Başkanı adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Düşünebiliyor musunuz, benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Ben size inanıyorum.

Sakarya'yı bilmeyenler, şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyledi. Öyle mi? Bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın her karışında izimiz var.

Bunlar şehitleri bilmez. Bunlar şüheda nedir bilmez. 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak.

Bay Kemal, sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Ne anlar? İBB ile beraber musluk açıp kapamaktan anlar. Başka bir şey yok. Eğitimde ana sınıfından ilkokula, ortaokula, liseye, atölyelere, köy yaşam merkezlerine kadar 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.

"BİTMİŞ YATIRIMLARI SEÇİM VAADİ OLARAK SÖYLEYEREK KENDİMİZİ KOMİK DURUMA DÜŞÜRMÜYORUZ"

Kardeşlerim biz öyle birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Biz yapılmış, bitmiş, milletin hizmetine sunulmuş yatırımları seçim vaadi olarak söyleyerek kendimizi komik duruma düşürmüyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz.

Birileri ülkeyi yönetmeyi, partisindeki hizipleri idare etmekle karıştırıyor. Malum altılı masaları var. Bu altılı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Birileri ülke yönetmeyi darbe destekçiliğiyle, kendilerine emanet edilen kurumları batırmakla karıştırıyor. Bay Kemal SGK'yı batıran adam değil mi? Orayı batırdı. Batırmakla kalmadı ve nice insanlar, Savaş Ay'ın programını izlediyseniz, maalesef SGK'da hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar. Bunlar parti teşkilatlarından devşirdikleri figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla bu işi karıştırıyorlar.

"DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR"

200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri, dünya bizleri konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor.

Dikkat ederseniz, bunların ülkenin ve milletinin herhangi bir sıkıntısının çözümüne dair hiçbir vaadini duyamazsınız. Çünkü hem öyle bir dertleri yok hem öyle bir kapasiteleri yok hem öyle bir hazırlıkları yok. Bütün umutlarını küresel krizin ekonomimizdeki etkilerine ve uzunca bir süredir fütursuzca yürüttükleri iftira kampanyalarına bağlamış durumdalar.

Bu altılı masayı millet olarak gerektiği şekilde devirmeye hazır mısınız? Bunu zaten Sakarya söylüyor, bu meydan söylüyor. 2023'e giden yolda eskisi gibi siyasi ve toplum mühendisliği oyunlarıyla istikameti belirlenecek bir ülke olmadığını hep birlikte göstereceğiz.

Dünyada havalimanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Ama Türkiye'de şu anda köprülerimiz bangır bangır, araçlar gidiyor geliyor. Hani ya? Her taraf, ekonomide çökmüştü, batmıştı… Ben şimdi helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, tırlar, kamyonlar… Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür. Dili olan hakkı konuşur. Kulağı olan da duyar. Bunlar da hiçbiri yok."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu (4) Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu (4) Açıklaması
Kaynak: ANKA

Sakarya, Türkiye, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:46 Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:32 Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:21 Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Patron ve çevredekiler öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 20:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: "Hani ya Her Taraf, Ekonomide Çökmüştü, Batmıştı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement