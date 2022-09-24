Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nin ardından Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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