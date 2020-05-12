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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yapılanların...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yapılanların önemini ve bize atılan iftiraların boş olduğunu gösterdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yapılanların önemini ve bize atılan iftiraların boş olduğunu gösterdi" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:30 Kaynak: İHA
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