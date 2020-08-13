Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:28
Kaynak: İHA
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