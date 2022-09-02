Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı - Son Dakika

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