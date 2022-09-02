Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

02.09.2022 23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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