Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki Pandemi Hastanesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirmek üzere Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi.
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30.05.2020 03:07:39. #1.13#
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