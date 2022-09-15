Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi - Son Dakika
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Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi

15.09.2022 21:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle bir araya geldi. Bu fotoğraf kareleri sonrası gözler Batı ülkelerine döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

LİDERLERLE "EBEDİ ŞEHİR" KOMPLEKSİNİ GEZDİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebedi Şehir'de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

ZİRVEDE DİĞER LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebedi Şehir'de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

YARIN İKİLİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebedi Şehir'de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

REİSİ VE PUTİN İLE VERDİĞİ POZ GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Temmuz ayında İran'da bir araya gelerek objektiflere üçlü bir poz vermişti. Fotoğrafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortada bulunurken, Putin ve Erdoğan ile el ele tutuştuğu görülüyor. Bu poz, Almanya'da gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebedi Şehir'de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

ALMANYA, "MEYDAN OKUMA" OLARAK YORUMLAMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin'in Erdoğan ile fotoğrafını NATO'ya meydan okuma olarak nitelendirdi. Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanının olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafla ilgili "Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler var ve onlar da güçlerini birleştiriyorlar" ifadelerinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebedi Şehir'de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti Emine Erdoğan, Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikasını ziyaret etti
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi - Son Dakika
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