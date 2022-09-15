Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

LİDERLERLE "EBEDİ ŞEHİR" KOMPLEKSİNİ GEZDİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

ZİRVEDE DİĞER LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.

YARIN İKİLİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmesi planlanıyor.

REİSİ VE PUTİN İLE VERDİĞİ POZ GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Temmuz ayında İran'da bir araya gelerek objektiflere üçlü bir poz vermişti. Fotoğrafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortada bulunurken, Putin ve Erdoğan ile el ele tutuştuğu görülüyor. Bu poz, Almanya'da gündem olmuştu.

ALMANYA, "MEYDAN OKUMA" OLARAK YORUMLAMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin'in Erdoğan ile fotoğrafını NATO'ya meydan okuma olarak nitelendirdi. Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanının olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafla ilgili "Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler var ve onlar da güçlerini birleştiriyorlar" ifadelerinde bulunmuştu.