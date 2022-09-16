SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir"de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti - Son Dakika
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SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir"de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

16.09.2022 00:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi.

Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ebedi Şehir'de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti - Son Dakika

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