SEMERKANT - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir"de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görüşmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile oldu

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2022