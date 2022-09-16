GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2022

16.09.2022 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Erdoğan, Zirve'nin ikinci oturumunda konuşacak. Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan, zirveye katılan ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Semerkant)

2- Resmi ziyaret için Moldova'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kabul edilecek, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Meclis Başkanı Dimitri Constantinov ile görüşecek, Gagavuz Özerk Yeri Halk Topluluğu milletvekilleri ve İcra Komitesi üyeleri ile genişletilmiş toplantıya iştirak edecek.

(Kişinev/Komrat)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenler'de geri dönüşümden kazanılan 6,5 milyon defterden 500 bininin ilçedeki öğrencilere dağıtılacağı Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenecek törene ve "Vatandaşla Buluşma" programına iştirak edecek, AK Nokta ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/15.00/15.15/16.30)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Arnavutköy Kültür, Spor, Eğitim ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne, Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisi İnceleme Gezisi'ne, Silivri Seymen Köyü Çiftçi Buluşması programlarına, Değirmenköy Buğday ve Mazot Desteği Dağıtım Töreni'ne, Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi ve E-5 Yan Yolu Düzenlemesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marriott Otel'de düzenlenecek "Akademi Buluşmaları-3: Aile" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TPAO Tesislerinde basın toplantısı yapacak, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca düzenlenecek Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Adıyaman/10.30/13.30/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çayeli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trakya Tohum AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Ayçiçeği Hasadı" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci DSİ tarafından düzenlenecek Taşkın Yönetimi Çalıştay Programı'na ve "Ayçiçeği Hasadı" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.15/14.30)

3-TCMB, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, 2021 yılı sektör bilançolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak.

(Semerkant)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı Deniz Haritaları Seyir Yardımcıları Sergisi, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale Destinasyon Tanıtım Merkezi, "Bir Hikayem Var" Sergisi ve "Toprakla Şekillenen Bir Ömür" Kale Grubu 65. Yıl Sergisi açılışlarına, "Troyalılar Geldi Kortej Yürüyüşü"ne katılacak, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde "Troya Gösterisi"ni izleyecek.

(Çanakkale/14.45-21.00)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da serbest stil mücadelesiyle sürecek. 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş, 92 kiloda Feyzullah Aktürk müsabakalara başlayacak, 125 kiloda Taha Akgül finalde güreşecek.

(Belgrad)

2- Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası Galatasaray-Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Hatay/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasının ilk maçında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi yapılacak.

(İstanbul/11.30)

5- Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları çekilecek. Türk takımlarından kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın rakipleri belli olacak.

(Brüksel/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00)

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Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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