Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler. Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler orada kalacak. Gerçekten terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu görecekler." - İSTANBUL