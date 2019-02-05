Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet Amerika Bize Verdiği Sözleri Tutmaz, Bölgeyi...
1 saat önce
IHAAW125425-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet Amerika bize verdiği sözleri tutmaz, bölgeyi teröristlerden temizlemezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.
IHAAW125425-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Şayet Amerika
bize verdiği sözleri tutmaz, bölgeyi teröristlerden temizlemezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi. 05.02.2019 12: 54: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:02 Kaynak: İHA
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