Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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