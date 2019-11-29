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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir." - İSTANBUL
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