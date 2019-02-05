Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim Kampanyamızın Ana Fikri Milletin Gönlüne Girmek Olacak.
40 dakika önce
IHAAW120810-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak.
IHAAW120810-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak. AK Parti'nin geleceği ile milletimizin geleceğini farklı görmeyeceğiz" dedi. 05.02.2019 12: 08: 10 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek
Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz
Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi