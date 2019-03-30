Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Sahada Mutlaka...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Sahada Mutlaka...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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