Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Sahada Mutlaka...
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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Son Dakika! Erdoğan: Suriye Meselesini Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
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