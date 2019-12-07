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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, " İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz" dedi. - İSTANBUL
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