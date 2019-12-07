Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, " İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz" dedi. - İSTANBUL