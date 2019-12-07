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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, " İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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