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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu" diye konuştu. - İSTANBUL
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