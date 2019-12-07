Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, 'Halef selef olduğumuz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu" diye konuştu. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Marmara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız
Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 22:02:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi meselesine ilişkin, "Halef selef olduğumuz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]