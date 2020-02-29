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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi hiç bir zaman boş kalmayacaktır" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi hiç bir zaman boş kalmayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler tepesi hiç bir zaman boş kalmayacaktır" dedi. - İSTANBUL
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