GÜNDEM / 24 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, kamyoncu esnafıyla bir araya gelecek, Ziraat Buluşması programına katılacak.

(İzmir/09.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki yerel yönetimler heyeti, çeşitli ziyaretler yapacak, partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Aksaray/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüşecek.

(Katar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) - İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MÜSİAD Genel Merkezi ve Valiliği ziyaret edecek, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile ikili görüşme gerçekleştirecek, 47. APIMOMDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/13.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nı takip edecek, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Kaman Savcılı-Kırşehir Yolu şantiyesinde inceleme sonrası basın açıklaması yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Aksaray/10.30/Kırşehir/13.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

(Trabzon/22.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Austria Wien'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve takımdan bir futbolcu, Ülker Stadı'nda basın toplantısında Fenerbahçe maçına ilişkin soruları yanıtlayacak. Austria Wien, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö'yü konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sivasspor, tesislerinde karşılaşmanın son çalışmasını yapacak.

(Sivas/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Malmö, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(Sivas/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin rövanşında Belçika'nın Antwerp takımı ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, basın toplantısında soruları cevaplayacak. Medipol Başakşehir, karşılaşmanın son çalışmasını yapacak.

(Antwerpen/19.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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