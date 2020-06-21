Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Silopi'de şehit olan işçinin babası ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Silopi'de şehit olan işçinin babası ile görüştü

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Haziran'da Şırnak Silopi'de, PKK'lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucu şehit düşen Osman Tuncay'ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristlerin işçilere saldırısı sonucunda şehit düşen Osman Tuncay'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında şehit babası Mehmet Tuncay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini ileterek, "Üzgününüz ama bunlara bedellerini de ödetiyoruz ve ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.