Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırdan tacizler sürüyor, eli kolu bağlı duramayız. Güvenli...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırdan tacizler sürüyor, eli kolu bağlı duramayız. Güvenli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırdan tacizler sürüyor, eli kolu bağlı duramayız. Güvenli bölge sözünün tutulmasını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırdan tacizler sürüyor, eli kolu bağlı duramayız. Güvenli bölge sözünün tutulmasını istiyoruz" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:54 Kaynak: İHA
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