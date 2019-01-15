Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın Doğusundaki Terör Unsurları ile Deaş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın Doğusundaki Terör Unsurları ile Deaş...

42 dakika önce

IHAAW124040-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW124040-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor" dedi. 15.01.2019 12: 40: 40 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Politika
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