Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın Doğusundaki Terör Unsurları ile Deaş...
42 dakika önce
IHAAW124040-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor" dedi.
IHAAW124040-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor" dedi. 15.01.2019 12: 40: 40 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti
Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?
Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı