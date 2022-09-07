GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2022

07.09.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak edecek, Belgrad Kulesi'ni ziyaretinin ardından Hırvatistan'a hareket edecek.

(Belgrad)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/09.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2021 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Karaçi)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında, İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/14.30)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda iç sahada Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Ukrayna ekibi son idmanına çıkacak.

(İstanbul/12.00/17.30/18.30/19.00)

4- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacakları maça ilişkin Groupama Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Budapeşte/20.30/21.00)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda iç sahada Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapacakları maça ilişkin Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını yapacak.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; çek ekip son çalışmasına çıkacak.

(Sivas/12.00/17.00/17.30/18.00)

6- Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla deplasmanda yapacakları maça ilişkin Tynecastle Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına çıkacak.

Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruları cevaplayacak.

(Edinburgh/19.15/20.00/15.30)

7- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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