Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir.

17.10.2020 16:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Fatih Sondaj Gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. KAŞİF adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, araştırma, Milli, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada
Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan topraklarda şükür namazı kıldı Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan topraklarda şükür namazı kıldı         
16:29
TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı         
16:08
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 16:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sismik araştırma gemilerimiz kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei