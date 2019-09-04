Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katıldı

-Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümü

SİVAS - Sivas Kongresinin 100.yıl dönümü Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresinin 100 yıl dönümü kutlama etkinlikleri aylar öncesinden başlayan etkinliklerle kutlanmaktaydı. Bugün ise Kongre Müzesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Sivas Halayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Takımının gösterisi ile başladı.

Etkinliklerde ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Ardından saygı durumu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Kongre ve Etnografya müzesi ziyaret edildi.