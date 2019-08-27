Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi
Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]