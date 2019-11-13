Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür' dedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi. - WASHINGTON

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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