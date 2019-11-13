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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG-PYD terör örgütüdür" dedi. - WASHINGTON
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