CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

07.08.2022 21:34
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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