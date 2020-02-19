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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 buçuk yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 buçuk yılda ekonomi alanında çok büyük ve tarihi mücadele veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 buçuk yılda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında çok büyük ve tarihi mücadele veriyoruz. 2018 Ağustos ayında tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldık. Bu saldırılar farklı yol ve yöntemlerde devam etti. Bu tuzağı bozduk ve giderdik" dedi. - ANKARA
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