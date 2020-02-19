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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son ikazlarımızı yapıyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son ikazlarımızı yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son ikazlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" dedi. - ANKARA
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