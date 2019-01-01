Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son 16 Yılda 284 Milyar Lira Sosyal Yardım Yaptık."
1 saat önce
IHAAW160241-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son 16 yılda 284 milyar lira sosyal yardım yaptık." 01.01.2019 16: 02: 41 TSI NNNN.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
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