Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son 16 Yılda 284 Milyar Lira Sosyal Yardım Yaptık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son 16 Yılda 284 Milyar Lira Sosyal Yardım Yaptık."

1 saat önce

IHAAW160241-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son 16 yılda 284 milyar lira sosyal yardım yaptık." 01.01.2019 16: 02: 41 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW160241-SIY/01-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son 16 yılda 284 milyar lira sosyal yardım yaptık." 01.01.2019 16: 02: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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