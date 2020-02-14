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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu" dedi. - İSLAMABAD
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