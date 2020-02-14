Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu" dedi. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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