Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 4 yılda 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 4 yılda 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 4 yılda 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik" dedi. - ANKARA
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