Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" dedi. - BAKÜ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var