Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" dedi. - BAKÜ
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