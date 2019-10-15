Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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