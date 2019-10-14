Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi. - BAKÜ
Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi