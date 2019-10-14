Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini,...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, YPG, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz
Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:10:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]