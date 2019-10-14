Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi. - BAKÜ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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