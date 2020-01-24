Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru için bu zor zamanlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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