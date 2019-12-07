Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de attığımız adımlar, ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de attığımız adımlar, ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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