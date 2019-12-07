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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de attığımız adımlar, ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye'de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz'de attığımız adımlar, ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı." - İSTANBUL
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