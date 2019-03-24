Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Son Dönemdeki Dolar Artışı Nedeniyle Finans Sektörüne Uyarıda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Son Dönemdeki Dolar Artışı Nedeniyle Finans Sektörüne Uyarıda...

3 dakika önce

IHAAW170147-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki dolar artışı nedeniyle finans sektörüne uyarıda bulunarak, "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki iş birlikçileri ile beraber. Bugün onlara sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Son Dönemdeki Dolar Artışı Nedeniyle Finans Sektörüne Uyarıda..., System.String[]
IHAAW170147-SIY/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki dolar artışı nedeniyle finans sektörüne uyarıda bulunarak, "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki iş birlikçileri ile beraber. Bugün onlara sesleniyorum. Ey finans sektörü içinde olanlar. Kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp 'döviz yükselecek şöyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arefesinde bu tür eylemlerin içine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığınızı biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğim. Bu milleti sömüremeyeceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. Onun için de sakın ha bunların ipiyle kuyuya inilmez. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk lirası. Bu faturayı da bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Faturayı ödeyecekler. Bu milleti sindiremeyecekler. Bu ülkenin pusulasını bunlar saptıramayacak. Bizim burada istikametimiz doğru. Bundan sonra da başaramayacaklar" dedi. 24.03.2019 17: 01: 47 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Politika
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