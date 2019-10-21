Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir ülkenin özgürlüğünde gözü yoktur. Bu böyle bilinsin" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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