Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir ülkenin özgürlüğünde gözü yoktur. Bu böyle bilinsin" dedi. - İSTANBUL
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