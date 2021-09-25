Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.

25.09.2021 18:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden yalan yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üniversite, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı 17:52 Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil 17:15 Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil
Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı 16:43 Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 15:57 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 15:47 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi         
18:34
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti         
18:10
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi         
17:41
Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar         
16:45
Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi         
16:23
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 18:52:11. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement